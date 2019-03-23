Рабінович звинуватив Супрун в порушенні Конституції

Народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович звинуватив тимчасово виконуючу обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляну Супрун в порушення Конституції України. Про це повідомляє РБК-Україна.

"У нас є Основний закон України, який поширюється на всіх! Там написано, що людина не може займати посаду виконуючого обов'язки більше трьох місяців. Супрун при цьому залишається на посаді. Я подавав в суд, він не прийняв відповідного рішення. Виходить, що ця людина стоїть над законом. Якщо в державі є хтось, хто стоїть над законом, над Конституцією – то це і є правитель країни. Виходить, нами керує Супрун. Виходить, вона скасувала Конституцію!", – зазначив парламентарій.

За його словами, у будь-якій західній країні за порушення Основного закону передбачено покарання, але в Україні закони не працюють.

"Спробувала б вона в будь-якій західній країні, в Європі, до якої ми йдемо, порушити Конституцію. Вже через 5 хвилин сиділа б "за гратами". А у нас виходить, можна! У нас є основний закон країни – Конституція. Якщо його порушують, то закони взагалі не працюють. У Конституції прописано безкоштовне медичне обслуговування. До нас з-за кордону приїхала людина і скасувала Конституцію України. І всі сидять, як у рот води набрали", – обурився політик.

Він також додав, що Супрун, крім іншого, домоглася реалізації своєї "основної задачі" – прийняття закону про трансплантацію. За словами нардепа, тепер українців офіційно можуть "розбирати на органи".

"Нагадаю, що перша заява Уляни Супрун була про те, що вона прийшла, щоб прийняти закон про трансплантацію органів. І вона тут домоглася успіхів: у нас тепер є закон про трансплантацію, у нас є уповноважені органи. Тобто вона досягла своєї мети – нас тепер можна розбирати на органи", – підсумував Рабінович.