Рабінович: нинішня влада перетворює Україну на "сировинний придаток" Європи

Рабінович розкритикував всі реформи нинішньої української влади

Все реформы нынешней украинской власти направлены на то, чтобы в стране осталось 10 млн человек, а сама Украина стала "сырьевым придатком" Европы. Такое мнение в эфире NewsOne высказал народный депутат, глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Что касается экономики, мы должны сделать несколько простых шагов. Во-первых, отменить все эти вредоносные реформы. Перечеркнуть и забыть. Это не реформы", – заявил политик.

По его мнению, то, что делает власть с украинцами, нельзя называть реформой. Ни медицинская, ни образовательная реформы не несут никакой пользы для народа, а только наоборот работают на "вырождение украинцев", заявил нардеп.

"Все эти постмайданные реформаторы, которые из-за границы пришли к нам в Украину. Что они сделали, чего добились? Заработали денег, наворовали, нажились на наивности украинцев, и сбежали обратно. И никто ни за что перед нами не ответил", – отметил парламентарий.

По словам главы "Оппозиционной платформы – За життя", отмена "преступных" реформ нынешней власти будет главным приоритетом политиков, которые победят на предстоящих выборах, и целью которых будет благополучие страны, а не интересы олигархов.

"Мы не можем себе позволить еще раз допустить их к власти. Потому что нас не останется. Их задача – оставить в Украине 10 миллионов батраков, которые будут обслуживать сельскохозяйственный придаток Европы, в который они хотят превратить нашу страну. К сожалению, действия нынешней власти говорят именно об этом", – подытожил Рабинович.