Рабінович: нинішня влада перетворює Україну на "сировинний придаток" Європи

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович розкритикував всі реформи нинішньої української влади

Всі реформи нинішньої української влади спрямовані на те, щоб в країні залишилося 10 млн осіб, а сама Україна стала сировинним придатком Європи. Таку думку в ефірі NewsOne висловив народний депутат, голова партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Що стосується економіки, ми повинні зробити кілька простих кроків. По-перше, скасувати всі ці шкідливі реформи. Перекреслити і забути. Це не реформи", – заявив політик.

На його думку, те, що робить влада з українцями, не можна називати реформою. Ні медична, ні освітня реформи не несуть ніякої користі для народу, а тільки навпаки працюють на "виродження українців", заявив нардеп.

"Всі ці постмайданні реформатори, які з-за кордону прийшли до нас в Україну. Що вони зробили, чого досягли? Заробили грошей, накрали, нажилися на наївності українців, і втекли назад. І ніхто ні за що перед нами не відповів", – зазначив парламентарій.

За словами глави "Опозиційної платформи – За життя", скасування "злочинних" реформ нинішньої влади буде головним пріоритетом політиків, які переможуть на майбутніх виборах, і метою яких буде благополуччя країни, а не інтереси олігархів.

"Ми не можемо собі дозволити ще раз допустити їх до влади. Тому що нас не залишиться. Їх завдання – залишити в Україні 10 мільйонів наймитів, які будуть обслуговувати сільськогосподарський придаток Європи, в який вони хочуть перетворити нашу країну. На жаль, дії нинішньої влади говорять саме про це", – підсумував Рабінович.