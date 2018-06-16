Рабінович: потрібно повернути ключові підприємства державі

Влада цілеспрямовано "вбиває" економіку, впевнений Рабінович

Стратегічні підприємства України необхідно повернути в державну власність, замість того щоб розпродавати залишки промисловості олігархам. Таку думку висловив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Влада цілеспрямовано вбиває галузь за галуззю економіки. Зараз чиновники взялися за "Укрспирт" і анонсували, що алкоголь подорожчає. Всім прекрасно відомо, що 89% спирту в країні краденого. Навіщо ви вбиваєте цю галузь? Все, що може хоч якось підняти голову, добивають. Нам потрібно повернути найбільші, стратегічно важливі підприємства державі, а не проводити приватизацію, як хочуть чиновники. Потрібно відроджувати науку, велике виробництво, повернути облгази, обленерго, космічні підприємства. Спроба провести приватизацію – це тотальне знищення державної машини як такої", – вважає парламентарій.

Народний депутат упевнений, що не можна продавати унікальні стратегічні об'єкти, які можуть давати високі доходи, наповнюючи державну скарбницю. Чиновники ж, за його словами, "за копійки" розпродають ключові підприємства олігархам.

"Якщо підприємство збиткове і працює погано, то потрібно змінювати менеджмент, ставити нових управлінців – професіоналів, а не кумів. Потрібно забезпечити ефективну діяльність державного підприємства, а не продавати його за копійки під час економічного занепаду та військових дій. Адже ніхто не продає свій будинок в момент, коли пожежа, – тоді цей будинок нічого не вартий", – заявив нардеп.

За словами політика, на виборах українці не будуть голосувати за провладних кандидатів, адже "вони довели, що не вміють керувати країною".

"Хоче влада цього чи ні, але ми приречені на те, що в недалекому майбутньому до влади прийдуть люди, які ще не були біля керма цієї країни. Тому що я вважаю, що українське суспільство видужало. Нас більше не обдуриш розповідями, як ми будемо добре жити. Потім ці злодії першими стають серед тих, хто разграблює державу. Дочекаємося виборів і підемо нормально в Європу. В ту Європу, в яку хочуть українці. А не в ту, яку вони (влада – ред.) зробили собі і своїм дітям", – резюмував Рабінович.