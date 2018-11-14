Рабінович: потрібно прибрати безграмотних менеджерів з влади і будувати нормальну економіку

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович впевнений, що Україна повинна стати локомотивом Європи

Для того щоб Україна стала локомотивом Європи, потрібно прибрати безграмотних менеджерів з влади і будувати нормальну економіку. Про це заявив в ефірі "112 Україна" народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович.

"Якщо б нами правили нормальні, економічно освічені люди, наша країна процвітала б! Ми сильна країна, з величезним потенціалом. Ми можемо стати локомотивом Європи, яка буде дивитися на нас і думати "Як це їм вдалося?". Це просто, насправді! Просто потрібно прибрати недоумків – і будемо будувати нормальну економічну систему", – вважає парламентарій.

Він також розкритикував пропозицію прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про внесення змін у закон про Кабмін, які б розширювали його повноваження. На думку Рабіновича, якщо це станеться – уряд остаточно "доб'є країну". У приклад він навів ситуацію з споживчим кошиком, прийнятої Кабміном і яка, на думку політика, абсолютно не відповідає потребам населення.

"Є такий набір необхідних речей – споживчий кошик, який затверджує уряд. І ось як наш уряд все це бачить. Ось що вони нам розписали: для жінок – 2 сукні на 7 років; чоловікам – одні штани на 4 роки. Вони кажуть, що це мінімум, який нам необхідний. Але це мінімум не виживання і навіть не концтабору, це просто наруга над країною!", - заявив народний депутат.

Він додав, що в цей же час у європейських країнах та США у споживчий набір входять дійсно необхідні товари.

"Якщо нас ведуть в Європу", то ось список із 140 необхідних речей, які прописані у Франції: вино, корм для кішок і собак, рідке мило, відвідування перукарні і так далі. Ось це входить в мінімальний пакет. У США, на які уряд теж часто орієнтується, до складу кошика входять: користування інтернетом, мобільні телефони, освіта, медичне обслуговування і так далі. От якби правителі такий пакет нам запропонували, то з ними можна було б про щось говорити", – вважає політик.

Лідера партії "За життя" також зазначив, що унаслідок "невмілих дій" Кабінету міністрів і прем'єра, останнім часом значно піднялися ціни на хліб та інші продукти.

"Пам'ятаєте, як Гройсман говорив, що хліб не дорожчатиме, коли прибирали регулювання цін? Цей барон Мюнхгаузен сучасного Кабміну розповідав, як ми будемо жити краще. Але замість цього ми бачимо нескінченні підвищення цін і кожен раз він говорить: "Це останній раз!" і чесними очима дивиться. І все це буде тривати, поки ми не змінимо цю владу", – констатував Рабінович.