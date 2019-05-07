Рабінович: новий закон про ЖКГ - це спроба влади обікрасти українців

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович назвав новий закон про ЖКГ аферою влади

Новий закон про житлово-комунальні послуги – це чергова афера влади, покликана ще більше пограбувати українців. Про це заявив народний депутат, голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Я вам докладно розшифрую закон про ЖКГ. Ви все життя працювали, вам надавалися комунальні послуги, а ви, в свою чергу, платили гроші за утримання будинків. Ці гроші зникли невідомо куди. Тепер щедра держава каже: хлопці, ви тепер багатії, а ми, держава, ні за старий будинок, ні за стару квартиру більше не відповідаємо", – пояснив парламентарій.

За його словами, утримання будинків держава новим законом повністю переклало на плечі мешканців.

"Влада віддала нам, і ми тепер повинні жити щасливо. Із зношеним водопроводом, з пробитими трубами, з уже двадцять разів перелатанной системою теплопостачання – це тепер ваше, дорогі українці. Ви тепер беріть це на забезпечення. А далі постачальник комунальних послуг зробить вам добре. Ось саме ці постачальники – головні мафіозні структури. Вони накинуть на нас новий тариф за стару трубу. І ось це вони називають новою системою ЖКГ!", – обурився народний депутат.

Політик вважає, що новий закон про житлово-комунальні послуги потрібен тільки для того, щоб ще більше обкрадати українців.

"У законі прописано багато жахливих речей: наприклад, якщо у тебе борг по комуналці більше 300 грн, то з тебе знімуть субсидію. В країні править банда, яка звикла нас обкрадати до копійки. І ця банда нікуди йти не збирається", – констатував глава партії "Опозиційна платформа – За життя".