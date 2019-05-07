Рабинович: новый закон о ЖКХ - это попытка власти обворовать украинцев

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович назвал новый закон о ЖКХ аферой власти

Новый закон о жилищно-коммунальных услугах – это очередная афера власти, призванная еще больше ограбить украинцев. Об этом заявил народный депутат, глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Я вам подробно расшифрую закон о ЖКХ. Вы всю жизнь работали, вам предоставлялись коммунальные услуги, а вы, в свою очередь, платили деньги за содержание домов. Эти деньги пропали неизвестно куда. Теперь щедрое государство говорит: ребята, вы теперь богатеи, а мы, государство, ни за старый дом, ни за старую квартиру больше не отвечаем", – пояснил парламентарий.

По его словам, содержание домов государство новым законом полностью переложило на плечи их жителей.

"Власть отдала дома нам, и мы теперь должны жить счастливо. С изношенным водопроводом, с пробитыми трубами, с уже двадцать раз перелатанной системой теплоснабжения – это теперь ваше, дорогие украинцы. Вы теперь берите это на обеспечение. А дальше поставщик коммунальных услуг сделает вам хорошо. Вот именно эти поставщики – главные мафиозные структуры. Они набросят на нас новый тариф за старую трубу. И вот это они называют новой системой ЖКХ!", – возмутился народный депутат.

Политик считает: новый закон о жилищно-коммунальных услугах нужен только для того, чтобы еще больше обворовывать украинцев.

"В законе прописано много ужасных вещей: например, если у тебя долг по коммуналке больше 300 грн, то с тебя снимут субсидию. В стране правит банда, которая привыкла нас обкрадывать до копейки. И эта банда никуда уходить не собирается", – констатировал глава партии "Оппозиционная платформа – За життя".