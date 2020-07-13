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Рабінович назвав останні рішення влади "обманом виборців"

Київ, Понеділок 13 липня 2020 16:05
Рабінович назвав останні рішення влади "обманом виборців"
Фото: Вадим Рабінович (zagittya.com.ua)
Автор: РБК-Україна

На думку нардепа, прийняття законопроекту 3708 - суперечить передвиборчим обіцянкам влади

Всі ті, хто голосував за оновлення влади - виявилися обдуреними. Дії влади, зокрема, прийняття законопроекту 3708 - суперечить їхнім передвиборним обіцянкам.

Про це заявив народний депутат, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович, виступаючи на засіданні погоджувальної ради лідерів депутатських груп і фракцій у понеділок, 13 липня.

"Терміново збирається вищий законодавчий орган України для прийняття закону 3708, без якого, виявляється, країна жити ну просто не може! Нагадаю, цим законопроектом передбачається повернення наглядовим радам у цих радах мільйонних зарплат - і все це коштом народу України", - заявив Рабинович.

Такі дії, на думку Рабіновича, свідчать про те, що влада свої інтереси ставити вище інтересів українців.

Він також переконаний, якщо нардепи фракції "Слуга народу" проголосують за цей законопроект - "вибори в країні пройдуть набагато раніше, ніж ви думаєте".

Крім того, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" звернувся до голови Верховної ради Дмитру Разумкову з пропозицією створити тимчасову слідчу комісію, яка б почала розслідувати факти, озвучені в так званих плівках "Байдена-Порошенко".

Нагадаємо, 13 липня президент Володимир Зеленський направив у Верховну раду лист із проханням виключити з порядку денного позачергового засідання в понеділок законопроекти №3708, №3708-1 по терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати та проект постанови №3809 про призначення місцевих виборів на 25 жовтня.

Законопроект №3708 пропонує скасувати "карантинні" обмеження зарплати суддям, прокурорам, депутатам і держслужбовцям.

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