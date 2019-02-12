Рабінович назвав Харків найкращим прикладом для всіх українських міст

За словами Рабіновича, Харків динамічно розвивається

Харьков является примером для всех украинских городов, поскольку он динамично развивается и становится все более комфортным для жителей. Об этом заявил народный депутат, глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne, комментируя итоги своей рабочей поездки в Харьков и область, где он провел ряд встреч, в том числе - с мэром Харькова Геннадием Кернесом и жителями города, сообщает РБК-Украина.

"Сегодняшний Харьков – это лучший пример для всех украинских городов. Он живет, он развивается, здесь строятся дороги, скоро откроется новый зоопарк. И все это благодаря кропотливой работе мэра Геннадия Кернеса, который – больной, в коляске – просыпается утром и ездит по районам, говорит с людьми, строит вместе с ними город будущего", – отметил депутат.

Однако, по его словам, таких примеров в Украине немного, так как действующая власть "намеренно разоряет" украинские города, а с ними и всю страну.

"К сожалению, Харьков – один такой город в стране. А что делать остальным бедным городам, у которых нет такого Кернеса? В который раз вынужден констатировать: на наших глазах убивают сильную страну! Убивают сразу по трем причинам – по глупости, по тупости и по злому умыслу. А мы смотрим, как нас убивают, и молчим!", – заявил Рабинович.

По его мнению, изменить ситуацию можно только избрав новое руководство страны. Именно поэтому ближайшие выборы политик назвал решающими и призвал всех украинцев идти на избирательные участки.

"Нынешние выборы – решающие выборы для будущего Украины. Нужно каждому из нас подойти к холодильнику, посмотреть, насколько он заполнен, и принять ответственное решение. Если мы выберем нищету и разруху, к которым привели непрофессиональные действия этих правителей, тогда мы так и будем жить. А если мы решимся и выберем новую власть – мы заживем иначе, мы заживем в новой Украине – "Швейцарии Восточной Европы", – подытожил Рабинович.