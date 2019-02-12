Рабінович націлений привести на всі важливі держпосади професіоналів

Рабінович розповів, як вивести країну з кризи

Чтобы вывести страну из кризиса и восстановить экономику, необходимо сменить всех менеджеров, которые не умеют выполнять свою работу, и заменить их профессионалами. Об этом заявил в эфире "112 Украина" народный депутат и основатель "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Мы ошиблись на прошлых выборах. Мы допустили к власти тех, кто не может управлять страной. Мы отдали им наше общее хозяйство, а они его угробили! Первая наша задача теперь – отстранить этих "менеджеров" от управления", – уверен парламентарий.

Следующим шагом политик назвал назначение на все важные должности новых, профессиональных управленцев, которые смогут прекратить экономическое падение страны и укрепить курс национальной валюты.

"Второе – передать управление в руки другим менеджерам, пусть временным, но тем, которые смогут наладить хотя бы то, что осталось сегодня. Вернуться к той экономике, которая у нас была, к тому курсу, который был. Для этого нужен максимум один год. Принять необходимые законы, снизить тарифы – все это можно сделать очень быстро", – отметил политик.

Кроме того, по мнению основателя "Оппозиционной платформы – За життя", политикам нужно сосредоточиться на действительно важных для страны вопросах и прекратить заниматься вопросами переименования городов и областей Украины. Это, по словам нардепа, должно быть решением людей, проживающих в этой местности.

"Нам нужно провести референдум. Чтобы не "шобла" какая-то решала, а решал народ – как будут называться их города, области. Нужно разговаривать с народом. Нужно дать днепропетровцам решать, как будет называться их область. Какая в этом проблема? Это должны решать люди, а не чиновники, которые приходили на посты запуганными и еле живыми, а сейчас у них рожи не влезают в телевизор!" – заявил Рабинович.