Рабінович наполягає на кримінальній відповідальності за кнопкодавство

Рабінович обурений голосуванням чужими картками в Раді

Депутаты Верховной рады Украины занимаются «публичным надругательством» над законом, когда голосуют чужими карточками. Такое мнение высказал лидер партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович.

В частности, так парламентарий прокомментировал новость о том, что вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко находилась в Одессе, а ее депутатская карточка в это время проголосовала в ВР.

«Одно из самых страшных преступлений – публичное надругательство над законом, которое мы видим в Верховной раде... Депутаты, которые сейчас находятся в парламенте, перед своим приходом говорили о том, как важен закон, а теперь сами его нарушают, нажимая по шесть кнопок на голосовании», – подчеркнул парламентарий.

Решение этой проблемы Рабинович видит в принятии его законопроекта об уголовной ответственности за кнопкодавство.

«Мой законопроект не требует дополнительных финансовых затрат. Уголовная ответственность за кнопкодавство – ведь это так просто и логично! Одна из составляющих процветания Польши в том, что депутат польского Сейма, который четыре месяца назад проголосовал за своего друга, тут же был с позором изгнан из законодательного органа», – напомнил политик.

Глава «Оппозиционной платформы – За життя» также рассказал, что всегда подходит к коллегам по Раде, если видит, что они хотят нарушить закон и проголосовать за себя и «за того парня», и предостерегает их от такого поступка.

«Никогда в жизни не отдавайте голос за тех, кто занимается кнопкодавством. Если на глазах всей страны человек нарушает закон, голосует двумя руками, то ему нельзя верить», – резюмировал Рабинович.