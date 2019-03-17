Рабінович наполягає на кримінальній відповідальності за кнопкодавство

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович обурений голосуванням чужими картками в Раді

Депутати Верховної ради України займаються «публічною наругою» над законом, коли голосують чужими картками. Таку думку висловив лідер партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович.

Так парламентарій прокоментував новину про те, що віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко перебувала в Одесі, а її депутатська картка в цей час проголосувала у ВР.

«Один з найстрашніших злочинів – публічна наруга над законом, яку ми бачимо у Верховній раді... Депутати, які зараз знаходяться в парламенті, перед своїм приходом говорили про те, як важливий закон, а тепер самі його порушують, натискаючи по шість кнопок на голосування», – підкреслив парламентарій.

Рішення цієї проблеми Рабінович бачить у прийнятті його законопроекту про кримінальну відповідальність за кнопкодавство.

«Мій законопроект не потребує додаткових фінансових витрат. Кримінальна відповідальність за кнопкодавство – адже це так просто і логічно! Одна з складових процвітання Польщі в тому, що депутат польського Сейму, який чотири місяці тому проголосував за свого друга, тут же був з ганьбою вигнаний з законодавчого органу», – нагадав політик.

Голова «Опозиційної платформи – За життя» також розповів, що завжди підходить до колег по Раді, якщо бачить, що вони хочуть порушити закон і проголосувати за себе і «за того хлопця», і застерігає їх від такого вчинку.

«Ніколи в житті не віддавайте голос за тих, хто займається кнопкодавством. Якщо на очах всієї країни людина порушує закон, голосує двома руками, то їй не можна вірити», – резюмував Рабінович.