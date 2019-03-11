Рабінович: у нас економіка працює на 5 людей, і всі вони в списку Forbes

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

На думку Рабіновича, економіка України сьогодні працює в інтересах всього 5 осіб

Нинішня влада вибудувала систему таким чином, що економіка України сьогодні працює в інтересах всього 5 людей – і всі вони знаходяться в списку найбагатших людей за версією Forbes. Про це заявив народний депутат, голова партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, передає РБК-Україна.

"Судячи зі списку Форбс, Україна – зовсім не бідна країна, адже в ньому відразу п'ять українців. Проблема в тому, що у нас економіка побудована саме для цих п'яти осіб. І вони наживаються на всіх нас!", - заявив Рабінович.

Він підкреслив, що підтримує ідею європейської України, але зміст її в тому, щоб забезпечити європейський рівень життя нашим громадянам.

"Для того щоб змінити цю ситуацію, нам треба зрозуміти, що ми будуємо. Європу? Я тільки за Європу – двома руками. Але я за Європу, яка тут, у нас вдома. Для мене Європа – це коли люди отримують гідну пенсію, а не бідують, як зараз. Коли люди отримують гідну зарплату", – заявив політик.

Як приклад він привів Італію, де партія "П'ять зірок", яку вважали популістською, після приходу до влади успішно виконує свої обіцянки.

"В Італії зараз прийшла до влади партія, яку всі називали популістської – "П'ять зірок". Вони обіцяли багато дійсно популярних речей, зокрема, знизити пенсійний вік. І після перемоги на виборах вони все це зробили! Вони виконали свої обіцянки. А ми все ще не віримо в себе", – сказав парламентарій.

На його думку, Україна обов'язково стане сильною країною, як тільки "вилікуватися" від непрофесійних людей у владі.

"Якщо людина захворіла, йде до одного лікаря до іншого, і все не допомагає – він піде до третього лікаря. А у нас як? Ми захворіли цими виродками, і продовжуємо щоразу обирати їх же. Чому? Україна – сильна країна, яка може стати реальним локомотивом європейської економіки. І обов'язково стане – тільки треба піти на вибори і нарешті вилікуватися", – сказав Рабінович.