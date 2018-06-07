Рабінович: НАБУ має розслідувати факт призначення премій керівництву НАК

На думку Рабіновича, через премії в "Нафтогазі" пішов повний "розвал системи"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) зобов'язане розслідувати факт призначення "величезних" премій керівництву НАК "Нафтогаз України". Про це заявив народний депутат України, лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі на телеканалі "112 Україна".

"Я думаю, що як раз ця "штучка", яку вони витворили зараз з преміями, доводить те, що пішов повний розвал системи. Вже перестали соромитися... Не думають про завтрашній день, не думають ні про що – лише б прямо зараз хапнути, а там подивимося. Всі бачать, що йде розвал державної машини", – заявив народний депутат.

На думку політика, насправді менеджери "Нафтогазу" не доклали жодних зусиль, щоб виграти суд – всю роботу за них зробила зарубіжна компанія.

"Слухайте, "шановні"... з "Нафтогазу", – ви ж нічого не робили, ви палець об палець не вдарили, не рилися в якихось паперах, не готували документи... Ви взяли норвезьку компанію, заплатили їй 25 мільйонів доларів з нашого бюджету! І ця компанія вам виграла суд. Тепер ви собі виписали 45 мільйонів. Люди, я ще раз повторюю: немає ніякого бюджету, це наші з вами гроші, які ми дали їм і дозволили ними розпоряджатися у наших інтересах. А вони взяли наші гроші виплатили зарплату менеджерам НАК. За що? Я офіційно сьогодні направляю папір у НАБУ в Генеральну прокуратуру з вимогою розслідувати незаконну, нахабну премію, виписану самим собі співробітниками "Нафтогазу"!", – заявив політик.

Народний депутат упевнений, що величезними преміями НАК "знищує моральність народу" і тим самим "вбиває" Україну.

"Це що, якась держава в державі? Що взагалі відбувається? Вже немає ніяких гальм, немає ніякої совісті, немає нічого... А є 45 млн премії у воюючій країні! Ви ж кричали, що все для перемоги, але виходить, що спершу 45 мільйонів собі, а інше вже для перемоги? Зніміть краще податки з людей, які ви ввели на війну (мається на увазі військовий збір, – ред.), якщо у вас є зайві 45 мільйонів. Ви знаєте, для знищення народу немає необхідності йти на нього війною – досить знищити його мораль, і тоді країна буде вбита. Ось ви це робите! Ви вбиваєте залишки моральності. І ваша премія – це величезна клеймо на вас!", – сказав Рабінович.

Нагадаємо, раніше наглядова рада Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" ухвалила рішення про виплату премій у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді в спорі з "Газпромом" щодо транзитного контракту.