Рабинович: НАБУ должно расследовать факт назначения премий руководству НАК

По мнению Рабиновича, из-за премий в "Нафтогазе" пошел полный "развал системы"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обязано расследовать факт назначения "огромных" премий руководству НАК "Нафтогаз Украины". Об этом заявил народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире на телеканале "112 Украина".

"Я думаю, что как раз эта "штучка", которую они вытворили сейчас с премиями, доказывает то, что пошел полный развал системы. Уже перестали стесняться... Не думают о завтрашнем дне, не думают ни о чем – лишь бы прямо сейчас хапнуть, а там посмотрим. Все видят, что идет развал государственной машины", – заявил народный депутат.

По мнению политика, на самом деле менеджеры "Нафтогаза" не приложили никаких усилий, чтобы выиграть суд – всю работу за них сделала зарубежная компания.

"Слушайте, "уважаемые"... из "Нафтогаза", – вы же ничего не делали, вы палец о палец не ударили, не рылись в каких-то бумагах, не готовили документы... Вы взяли норвежскую компанию, заплатили ей 25 миллионов долларов из нашего бюджета! И эта компания вам выиграла суд. Теперь вы себе выписали 45 миллионов. Люди, я еще раз повторяю: нет никакого бюджета, это наши с вами деньги, которые мы дали им и позволили ими распоряжаться в наших интересах. А они взяли наши деньги и выплатили зарплату менеджерам НАК. За что? Я официально сегодня направляю бумагу в НАБУ в Генеральную прокуратуру с требованием расследовать незаконную, наглую премию, выписанную самим себе сотрудниками "Нафтогаза"!", – заявил политик.

Народный депутат уверен, что огромными премиями НАК "уничтожает нравственность народа" и тем самым "убивает" Украину.

"Это что, какое-то государство в государстве? Что вообще происходит? Уже нет никаких тормозов, нет никакой совести, нет ничего... А есть 45 млн премии в воюющей стране! Вы же кричали, что все для победы, но получается, что сперва 45 миллионов себе, а остальное уже для победы? Снимите лучше налоги с людей, которые вы ввели на войну (имеется в виду военный сбор, – ред.), если у вас есть лишние 45 миллионов. Вы знаете, для уничтожения народа нет необходимости идти на него войной – достаточно уничтожить его нравственность, и тогда страна будет убита. Вот вы это и делаете! Вы убиваете остатки нравственности. И ваша премия – это огромное клеймо на вас же!", – заключил Рабинович.

Напомним, ранее наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" относительно транзитного контракта.