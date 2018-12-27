Рабінович: мою кандидатуру в президенти підтримали всі, але я відмовився заради об'єднання

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Також Рабінович відмовився балотуватися з релігійних причин

Народного депутата, лідера Опозиційної платформи – За життя" Вадима Рабіновича в якості єдиного кандидата в президенти від опозиції підтримали всі учасники переговорів про об'єднання, проте сам він відмовився балотуватися з релігійних причин і заради об'єднання країни. Про це політик розповів в прямому ефірі "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

"У мене були самі близькі стосунки з пішли з цього світу митрополитом УПЦ МП Володимиром, ми з ним часто розмовляли. Це була людина дуже високої духовності. Також я підтримую хороші стосунки і з Київським патріархатом, і з Філаретом (тепер – Православна церква України, – ред.) – я нагороджений вищими нагородами обох церков. Підтримую хороші стосунки і з представниками інших християнських церков. Але все це не дозволяє мені стати арбітром у цих питаннях", – підкреслив парламентарій.

Він розповів, що якщо б не відмовився висуватися в президенти, то об'єднання з "За життя" отримала б підтримку всіх груп "Опозиційного блоку".

"Відкрию вам секрет. Ще на етапі переговорів про об'єднання з "Опоблоком" група Колеснікова, яка в підсумку відкололася, заявила: "Якщо ми висуваємо єдиним кандидатом Рабіновича, то ми не йдемо". Вони були проти Бойка. Моя ж кандидатура об'єднувала всі групи. В результаті мене висунули єдиним кандидатом. Але потім я дуже довго думав. Президент в Україні завжди був глибоко залучений в усі релігійні питання. Релігія у нас відділена від держави лише на папері. Тому я зрозумів, що не маю права цього робити (балотуватися в президенти, – ред.). У підсумку я відмовився йти у президенти заради об'єднання країни", – зазначив народний депутат.

За його словами, відмовлятися від президентських амбіцій було нелегко в першу чергу через те, що політик був упевнений у своїй перемозі.

"Представники обох церков сказали, що з мого боку це було високоморальне рішення. Так говорять і всі мислячі люди, з якими я розмовляв. Я думаю, що всі розуміють, що по-людськи я вчинив правильно. Хоча у мене була готова передвиборна кампанія і я був абсолютно впевнений у перемозі", – констатував Рабінович.