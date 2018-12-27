Рабинович: мою кандидатуру в президенты поддержали все, но ради объединения я отказался

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Также Рабинович отказался баллотироваться по религиозным причинам

Народного депутата, лидера "Оппозиционной платформы – За життя" Вадима Рабиновича в качестве единого кандидата в президенты от оппозиции поддержали все участники переговоров об объединении, однако сам он отказался баллотироваться по религиозным причинам и ради объединения страны. Об этом политик рассказал в прямом эфире "112 Украина", сообщает РБК-Украина.

"У меня были самые близкие отношения с ушедшим из этого мира митрополитом УПЦ МП Владимиром, мы с ним часто разговаривали. Это был человек очень высокой духовности. Также я поддерживаю хорошие отношения и с Киевским патриархатом, и с Филаретом (теперь – Православная церковь Украины, – ред.) – я награжден высшими наградами обоих церквей. Поддерживаю хорошие отношения и с представителями других христианских церквей. Но все это не позволяет мне становиться арбитром в этих вопросах", – подчеркнул парламентарий.

Он рассказал, что если бы не отказался выдвигаться в президенты, то объединение с "За життя" получило бы поддержку всех групп "Оппозиционного блока".

"Открою вам секрет. Еще на этапе переговоров об объединении с "Оппоблоком" группа Колесникова, которая в итоге откололась, заявила: "Если мы выдвигаем единым кандидатом Рабиновича, то мы не уходим". Они были против Бойко. Моя же кандидатура объединяла все группы. В итоге именно меня и выдвинули единым кандидатом. Но потом я очень долго думал. Президент в Украине всегда был глубоко вовлечен во все религиозные вопросы. Религия у нас отделена от государства только на бумаге. Потому я понял, что не имею права этого делать (баллотироваться в президенты, – ред.). В итоге я отказался идти в президенты ради объединения страны", – отметил народный депутат.

По его словам, отказываться от президентских амбиций было нелегко в первую очередь из-за того, что политик был уверен в своей победе.

"Представители обеих церквей сказали, что с моей стороны это было высокоморальное решение. Так говорят и все мыслящие люди, с которыми я разговаривал. Я думаю, что все понимают, что по-человечески я поступил правильно. Хотя у меня была готовая предвыборная кампания и я был абсолютно уверен в победе", – констатировал Рабинович.