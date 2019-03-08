Рабінович: мізерними прибавками до пенсії влада намагається "замилити" очі виборцям

На думку Рабіновича, влада грабувала країну 4 роки

Мизерными прибавками к пенсии власть, которая четыре года только "грабила" страну, пытается "замылить" глаза избирателям перед выборами. Такое мнение высказал народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Эта власть убила гривну, расставила на важных постах всяких проходимцев, отобрала у людей последнее. И вот эта власть, которая четыре года обирала и уничтожала страну, делает милое лицо и бросает жалкие подачки перед выборами. Конечно, все это предвыборная кампания! Они самым наглым образом пытаются замылить избирателям глаза", – уверен парламентарий.

По его словам, люди, которые сейчас находятся у власти, уже посчитали, во сколько им обошлись подобные "махинации", и готовятся вернуть эти деньги сразу после выборов, еще больше подняв налоги и тарифы.

"Дорогие украинцы, если вы верите, что вам что-то дадут, тогда нынешней власти действительно повезло. Все, что они вам дадут сегодня – они заберут налогами и тарифами. Они уже посчитали, на сколько "попали", и все это они "отобьют" за первых два месяца после выборов!", – считает нардеп.

Глава "Оппозиционной платформы – За життя" также напомнил, что с 1 марта более чем на четверть вырос тариф на электроэнергию, который фактически "обнулил" все прибавки к выплатам пенсионерам.

"Вы не заметили, может быть, за этой предвыборной "толкотней", но с 1 марта этого года цена на электроэнергию выросла на 26%. Да все эти жалкие надбавки к пенсиям у людей уйдут за 5 секунд! Поэтому не верьте всем этим подачкам! И идя к избирательному участку, выбирайте не вот эти вот подачки, а нормальную человеческую жизнь!" – подытожил Рабинович.