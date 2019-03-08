Рабінович: мізерними прибавками до пенсії влада намагається "замилити" очі виборцям

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

На думку Рабіновича, влада грабувала країну 4 роки

Мізерними прибавками до пенсії влада, яка чотири роки тільки "грабувала" країну, намагається "замилити" очі виборцям перед виборами. Таку думку висловив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Ця влада вбила гривню, розставила на важливих постах всяких пройдисвітів, відібрала в людей останнє. І ось ця влада, яка чотири роки оббирала і знищувала країну, робить миле обличчя і кидає жалюгідні подачки перед виборами. Звичайно, все це передвиборна кампанія! Вони самим нахабним чином намагаються замилити очі виборцям", – упевнений парламентарій.

За його словами, люди, які зараз перебувають при владі, вже порахували, у скільки їм обійшлися подібні "махінації", і готуються повернути ці гроші відразу після виборів, ще більше піднявши податки і тарифи.

"Дорогі українці, якщо ви вірите, що вам щось дадуть, тоді нинішній владі справді пощастило. Все, що вони вам дадуть сьогодні – вони заберуть податками та тарифами. Вони вже порахували, на скільки "потрапили", і все це вони "відіб'ють" за перших два місяці після виборів!", – вважає нардеп.

Голова "Опозиційної платформи – За життя" також нагадав, що з 1 березня більш ніж на чверть зріс тариф на електроенергію, який фактично "обнулив" всі надбавки до виплат пенсіонерам.

"Ви не помітили, можливо, за цією передвиборчою "штовханиною", але з 1 березня цього року ціна на електроенергію зросла на 26%. Так, всі ці жалюгідні надбавки до пенсій у людей підуть за 5 секунд! Тому не вірте всім цим подачкам! І йдучи до виборчої дільниці, вибирайте не ось ці подачки, а нормальне людське життя!", – підсумував Рабінович.