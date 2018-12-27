Рабінович категорично проти продажу землі с/г призначення

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

На думку Рабіновича, спроби зняти мораторій доведуть країну до народного повстання

Землю сільськогосподарського призначення категорично не можна продавати, і спроби зняти мораторій доведуть країну до народного повстання. Про це заявив народний депутат, лідер "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович в ефірі на телеканалі "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

"Мораторій на продаж сільськогосподарської землі має бути продовжений (ВР через кілька днів після інтерв'ю прийняла таке рішення, – ред.). Це навіть обговорювати не можна. Більше того, я не особливо революційний осіб. Так, ми проводили масу мітингів, щоб пішла Гонтарева, і будемо продовжувати акції, поки не піде Супрун. Але це не метод. А от якщо будуть продавати землю, то я закликаю всіх прихильників партії виходити на вулицю", – заявив парламентарій.

За його словами, за нинішньої державної системи продаж землі призведе до того, що всю її скуплять олігархи.

"Сама система продажу землі нічого кримінального не має. При розвиненому суспільстві, в якому є чесні правоохоронні органи, працюють конституційні інститути, можна знайти в суді справедливість. А зараз, якщо ми приймемо закон про продаж землі, то, повірте мені, протягом одного року не залишиться шматочка землі, де можна сісти, стати або поховати когось. Тому що сьогодні всі корупційні гроші на руках. Вони за п'ять копійок скуплять всю землю України – і не буде у нас нічого. Тому землю категорично не можна продавати, аж до народного повстання", – вважає народний депутат.

Також політик прокоментував рішення Європейського суду з прав людини, який вважає мораторій на продаж землі порушенням прав і свобод українців.

"Європейський підхід до нашій країні полягає в тому, щоб ми вирубали весь наш ліс. Я б таку пропозицію просто б не обговорював. Я б на місці нашої влади цим переговірникам поклав на стіл документи, що в Німеччині та Голландії за вирубане одне дерево садять у в'язницю – і закінчив б розмова. Там, де починаються інтереси виживання країни, там взагалі не дуже люблять розмовляти ні зі Сходом, ні з Заходом. Ми повинні стояти на смерть. У нас же зараз при діючому мораторію ешелони вивозять дерев в Європу. Це сьогодні, коли заборонено. А якщо дозволити офіційно вивозити, то ми залишимося без жодного дерева. Та ж ситуація і з землею – її не можна продавати", – підсумував Рабінович.