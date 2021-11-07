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Рабінович: від катастрофи, до якої привела країну влада, врятують лише вибори в Раду

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Києва, Неділя 07 листопада 2021 10:29
Рабінович: від катастрофи, до якої привела країну влада, врятують лише вибори в Раду Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Народний депутат, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович вважає, що нинішня влада довела країну до катастрофи. Виправити ситуацію можуть вибори, але не президентські, а саме парламентські.

Про це він заявив в ефірі UkrLive.

"Я думаю, що в першу чергу нам дуже цікаві парламентські вибори, оскільки президентські нічого не покажуть - там знову може з'явитися кандидат, який виявиться красивішим за суперника. Ми це вже проходили. А ось парламентські вибори, швидше за все, покажуть все", - завив нардеп.

Разом з тим Рабінович не думає, що в новому складі Ради буде представлена партія "Слуга народу".

"Під корінь знищуються галузі, влада закуповує все що завгодно за кордоном, тим самим позбавляючи нас можливості відновити свою промисловість, підняти свою економіку! Такими діями влада остаточно довела країну! Але люди ще не розуміють - до катастрофи вже недалеко, до катастрофи залишилося кілька кроків", - резюмував Рабінович.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що якби вибори проходили в кінці жовтня, до Верховної Ради пройшли б п'ять політичних сил: "Слуга народу", "ОПЗЖ", "Батьківщина", "ЄС", "Сила і честь". Також близькі до 5% прохідного бар'єру умовна партія Дмитра Разумкова і Радикальна партія.

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