Рабінович: від катастрофи, до якої привела країну влада, врятують лише вибори в Раду

Народний депутат, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович вважає, що нинішня влада довела країну до катастрофи. Виправити ситуацію можуть вибори, але не президентські, а саме парламентські.

"Я думаю, що в першу чергу нам дуже цікаві парламентські вибори, оскільки президентські нічого не покажуть - там знову може з'явитися кандидат, який виявиться красивішим за суперника. Ми це вже проходили. А ось парламентські вибори, швидше за все, покажуть все", - завив нардеп.

Разом з тим Рабінович не думає, що в новому складі Ради буде представлена партія "Слуга народу".

"Під корінь знищуються галузі, влада закуповує все що завгодно за кордоном, тим самим позбавляючи нас можливості відновити свою промисловість, підняти свою економіку! Такими діями влада остаточно довела країну! Але люди ще не розуміють - до катастрофи вже недалеко, до катастрофи залишилося кілька кроків", - резюмував Рабінович.