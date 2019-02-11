Рабінович: іноземці у владі грабують українців заради вигоди олігархів

Рабинович заявив, що над українцями поставили величезний експеримент

Власть назначила на важные должности иностранцев, которые теперь нагло грабят украинцев ради выгоды олигархов. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат и основатель "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Над нами поставили громадный эксперимент. Сбежавший Янукович сказал, что его "развели как лоха". Так вот, народ еще больше развели! Его просто обвели вокруг пальца, и теперь мы видим, что творится в стране. Все эти залетные паразиты, которых привезли из-за границы и посадили в правительство, абсолютно не самостоятельные люди. Их назначили на должности, чтобы "разводить" наших людей и воровать в интересах олигархов. Суммы, которые крадут эти залетные, просто колоссальные!", – считает парламентарий.

Он также добавил, что все последние пять лет в стране не работают Конституция и вся судебная система.

"В нашей стране уже 5 лет не работает Конституция, не работают суды. Мы же видим, сколько состоялось судебных заседаний, произошло арестов, но затем внезапно все меняется! Для меня кодой всего происходящего было решение суда о том, чтобы все имущество бывшего министра МВД Захарченко освободить от ареста и передать ему. Ну что эти паразиты при власти делали последние 5 лет? Зачем вы нам рассказывали, что это главные преступники, что они виноваты? А сегодня вы даже уже барахлишко им отдаете! Получается, что нам все это время просто врали", – заявил политик.

По словам основателя "Оппозиционной платформы – За життя", украинцам нужно перестать верить телевизору, по которому постоянно лгут об улучшении их благосостояния, а чаще смотреть в свой холодильник.

"Я обращаюсь ко всем людям! Есть только один рецепт, как разобраться в ситуации. Вот как только вы услышали, что мы хорошо живем, что Супрун хорошо работает, что остальные министры – хорошие, подойдите к холодильнику, откройте его и внимательно посмотрите. Вы поймете, что они нас просто дурят. Они хотят, чтобы мы, обворованные и обманутые, говорили: "Ура" и "Слава", чтобы подольше оставаться у власти!", – подытожил Рабинович.