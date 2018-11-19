Рабінович: я готовий повести об'єднану опозицію до перемоги на парламентських виборах

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович може очолити список об'єднаної опозиції для участі в парламентській кампанії

Незважаючи на відмову брати участь у президентських перегонах, Вадим Рабінович готовий очолити список об'єднаної опозиції для участі у парламентській кампанії і запрошує всіх, хто розділяє погляди об'єднання, в його ряди. Про це він заявив в ефірі на телеканалі "112 Україна".

"Всі опозиційні сили зобов'язані об'єднатися навколо "Опозиційної платформи – За життя" заради порятунку країни. Всі, хто готовий працювати для встановлення миру в Україні, виведення країни з економічної та міжконфесійної кризи, хто готовий будувати сильну, незалежну і нейтральну Україну, "Швейцарію Східної Європи", запрошуються до лав платформи", – заявив політик.

Лідер партії "За життя" уточнив, що всі політики, які здатні встановити негайний і остаточний мир в країні, вже є членами новоствореної опозиційної платформи.

"У нас в країні залишилося небагато людей, які можуть встановити мир – і всі вони перебувають у "Опозиційної платформі – За життя". Тільки два потенційні кандидати набирають на півдні та сході України велику кількість голосів – це Вадим Рабінович і Юрій Бойко. Якщо я відмовляюся балотуватися, то Юрій Бойко зобов'язаний на них йти, а ми повинні його підтримати. Неважливо, хто давно в політиці, а хто ні... Важливо те, чи ми зможемо встановити мир! Мені було нелегко відмовитися від походу на вибори, але ситуація в країні така, що любити Україну сьогодні важливіше, ніж себе. Потрібно залишити амбіції і зробити крок назад!", – підкреслив парламентарій.

На думку народного депутата, претендент на президентський пост має також запропонувати свій варіант рішення економічної і релігійного кризи в країні.

"Необхідно відновити економіку. Від правлячої влади я не чую виразної програми, тільки вигуки і крики. У нас, у партії "За життя", є програма, і вона – найкраща. Я б з задоволенням її привів в дію, будучи президентом. Також важливим є питання віри. Я в найкращих стосунках вже багато років з головними ієрархами українських церков. Я нагороджений вищими нагородами різних конфесій, брав участь у багатьох благодійних акціях. І коли мене запитують, що я зробив для країни – у тому числі й у міжконфесійних питаннях, я пропоную подивитися на золочені куполи Володимирського собору. Я гордий, що це я їх позолотив. Я гордий, що у Лаврі я побудував лікарню. У мене за столом збиралися представники різних релігійних напрямків і нормально спілкувалися. Але сьогодні православ'я політизовано – і стало однією з передвиборних "фішок" влади, розколюючи наше суспільство. Для того, щоб бути арбітром, потрібно бути православним, а я – іудей. Тому я впевнений, що вчинив мудро і чесно, відмовившись йти в президенти", – резюмував парламентарій.