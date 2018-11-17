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Рабінович: держслужбовець не повинен мати рахунки за кордоном, і я подав відповідний законопроект

Новини » Політика    17.11.2018 - 16:48
Рабінович: держслужбовець не повинен мати рахунки за кордоном, і я подав відповідний законопроект

Законопроект передбачає заборону держслужбовцям мати рахунки за кордоном

Народний депутат України, лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабінович подав законопроект, що передбачає заборону державним службовцям мати рахунки за кордоном. Про це політик заявив в прямому ефірі телеканалу «112 Україна».

Приводом для подання законопроекту про заборону чиновникам мати рахунки за кордоном стала, за словами Рабіновича, ситуація з судовим розглядом між Кабінетом міністрів і НАК «Нафтогаз України»

«Спробую людям простими словами розтлумачити, чому «Нафтогаз» подав до суду на Кабмін. Ми з вами найняли уряд, щоб він керувало нашою власністю. Це уряд створює компанію «Нафтогаз» для того, щоб ефективно управляти нашими надрами. НАК раптом стає самостійною структурою. Здобувши рекордні прибутки, компанія ще більше піднімає тарифи населенню. І тепер «Нафтогаз» направив запит на 230 мільярдів гривень (а це більше бюджету Пенсійного фонду!) щоб держава йому покрила витрати», – обурився парламентарій.

Він нагадав, що керівництво «Нафтогазу» регулярно виявляється замішаним в корупційних скандалах.

«Нафтогаз» опинився в центрі корупційного скандалу: фіскальна служба звинувачує їх у крадіжці 16,3 млрд гривень, які не були перераховані у вигляді податків в бюджет. І при цьому керівництво компанії – Андрій Коболєв і Юрій Вітренко – самі собі виділили премії на 30 млн доларів, і відправили їх родичам у США. У мене питання до Кабміну – ви хоч чимось керуєте? Це абсурд, коли компанія судиться зі своїм власником», – підкреслив народний депутат.

Політик вважає: щоб такі ситуації не повторювалися, чиновники не повинні мати рахунки у зарубіжних банках.

«Я подав законопроект про те, щоб державним службовцям було заборонено мати рахунки за кордоном на період їх роботи чиновниками. Це справедливо? Справедливо. Той же Коболєв тоді свої незаконно отримані мільйони перевів би в український банк. Ми б потім його посадили у в'язницю, а ці гроші повернули в бюджет. Тільки корупціонери можуть виступати проти цього законопроекту. Дуже скоро в нашій країні зміниться все. І створена нами база законопроектів, які більшість Верховної Ради відмовляється розглядати, стане базою економічного відродження країни», – резюмував Вадим Рабинович.

Нагадаємо, що НАК «Нафтогаз-України» подав позов у Господарський суд Києва з вимогою стягнути з Кабміну суму в розмірі 6,6 млрд грн за бездіяльність у визначенні джерел фінансування за компенсацію різниці в тарифах.

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Новини України Рабінович
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