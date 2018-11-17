Рабинович: госслужащий не должен иметь счета за рубежом, и я подал соответствующий законопроект

Законопроект предусматривает запрет госслужащим иметь счета за границей

Народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович подал законопроект, предусматривающий запрет государственным служащим иметь счета за границей. Об этом политик заявил в прямом эфире телеканала «112 Украина».

Поводом для подачи законопроекта о запрете чиновникам иметь счета за рубежом стала, по словам Рабиновича, ситуация с судебным разбирательством между Кабинетом министров и НАК «Нафтогаз Украины»

«Попробую людям простыми словам растолковать, почему «Нафтогаз» подал в суд на Кабмин. Мы с вами наняли правительство, чтобы оно управляло нашей собственностью. Это правительство создает компанию «Нафтогаз» для того, чтобы эффективно управлять нашими недрами. НАК вдруг становится самостоятельной структурой. Получив рекордные прибыли, компания еще больше поднимает тарифы населению. И теперь «Нафтогаз» направил запрос на 230 миллиардов гривен (а это больше бюджета Пенсионного фонда!) чтобы государство ему покрыло расходы», – возмутился парламентарий.

Он напомнил, что руководство «Нафтогаза» регулярно оказывается замешанным в коррупционных скандалах.

«Нафтогаз» оказался в центре коррупционного скандала: фискальная служба обвиняет их в краже 16,3 млрд гривен, которые не были перечислены в виде налогов в бюджет. И при этом руководство компании – Андрей Коболев и Юрий Витренко – сами себе выделили премии на 30 млн долларов, и отправили их родственникам в США. У меня вопрос в Кабмину – вы хоть чем-то управляете? Это абсурд, когда компания судится со своим собственником», – подчеркнул народный депутат.

Политик считает: чтобы такие ситуации не повторялись, чиновники не должны иметь счета в зарубежных банках.

«Я подал законопроект о том, чтобы государственным служащим было запрещено иметь счета за рубежом на период их работы чиновниками. Это справедливо? Справедливо. Тот же Коболев тогда свои незаконно полученные миллионы перевел бы в украинский банк. Мы бы потом его посадили в тюрьму, а эти деньги вернули в бюджет. Только коррупционеры могут выступать против этого законопроекта. Очень скоро в нашей стране поменяется все. И созданная нами база законопроектов, которые большинство Верховной Рады отказывается рассматривать, станет базой экономического возрождения страны», – резюмировал Вадим Рабинович.

Напомним, что НАК «Нафтогаз-Украины» подал иск в Хозяйственный суд Киева с требованием взыскать с Кабмина сумму в размере 6,6 млрд грн за бездействие в определении источников финансирования за компенсацию в разнице в тарифах.