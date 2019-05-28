Рабінович: голосуванням за Зеленського українці вже повідомили, що хочуть миру

Володимиру Зеленському не варто проводити референдуми, щоб зрозуміти, чи хоче український народ миру. Про це заявив голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" та народний депутат України Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Я хочу бачити, що все, що сказав на своїх передвиборних зборах пан Зеленський, буде виконуватися. Але я хочу пояснити, що у нас в країні немає закону про референдум. От якщо б команда президента прийшла в Раду і сказала прийняти закон, це було б правильно", – зазначив політик.

Парламентарій також підкреслив: те, що Зеленський називає "інформаційним референдумом", насправді є соціологічним опитуванням.

"Інформаційного референдуму не існує. Просто дізнатися думку людей? Тоді це соціологічне опитування. А референдум – це дорогий серйозний захід, і якщо він не несе наслідків, то це просто викинуті гроші", – пояснив народний депутат.

Рабінович вважає, що про своє бажання миру українці вже повідомили, проголосувавши за Зеленського.

"Щоб дізнатися, чи хоче народ миру, вам не треба проводити референдуми, пане Зеленський. Вам достатньо подивитися на свій результат на виборах. Це і є референдум за мир у країні, встановлення нормальних відносин з усіма країнами", – заявив він.

Голова партії "Опозиційна платформа – За життя" вважає, що українцям потрібен мир. "Переважна більшість населення вимагає мир, відновлення відносин з країнами СНД", – резюмував Рабінович.