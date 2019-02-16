Рабінович: до "гіперлупів" Кабміну варто розібратися з "убитими" дорогами

Рабінович розкритикував проект "вакуумної капсули"

Прежде чем рассуждать о строительстве "гиперлупов", Кабинет министров и Министерство инфраструктуры должны отремонтировать "убитые" дороги по всей стране. Об этом заявил народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, передает РБК-Украина.

"Министерство инфраструктуры все-таки заказало за государственные деньги исследование "Перспективы развития гиперлупа". Как они это называют: "Транспорт 5-го поколения". Я всегда говорю простую вещь: ребята, вы перед "гиперлупом" дырки в асфальте попробуйте заделать, хотя бы на входе перед министерством. Но они, конечно, об этом не думают", – отметил парламентарий.

Он также раскритиковал сам проект "вакуумной капсулы", в которой не предусмотрен туалет, а пассажиры будут передвигаться в положении "полулежа".

"Ну вот что они "наисследовали"? Пассажиры будут курсировать в вакуумных поездах в положении полулежа. Максимальная ширина этой капсулы будет 1 метр 35 сантиметров. Как же придется "скрючиваться", чтобы залезть в нее? В проекте капсулы также не предусмотрены туалеты. Это конечно смешно, но этим занимается наш министр инфраструктуры! Тот человек, который по идее должен вести инфраструктуру в XXI век. Вот таких вот моральных уродов мы допустили к власти", – заявил народный депутат.

Глава "Оппозиционной платформы – За життя" также посоветовал министру инфраструктуры "выйти из кабинета" и посмотреть на состояние украинских дорог, прежде чем заниматься проектом "гиперлуп".

"У министра инфраструктуры был недавно день рождения, и ему подарили торт в виде развалин Кремля. Он сильно радовался. Господин министр, для того чтобы увидеть развалины, вам не нужно смотреть на Кремль. Выйдите на наши улицы, выйдите и посмотрите на нашу страну. Посмотрите, что вы сделали с государством, и сразу поймете, что заниматься "гиперлупами" рановато", – отметил политик.

Он также напомнил, что в Украине правительство объявило 2018 год – "годом дорог". И добавил, что за этот год состояние инфраструктуры в стране только ухудшилось.

"Кстати, у нас закончился "Год автомобильных дорог". Я вообще боюсь слова "год". У них был "год дорог" – они убили дороги. Не дай Бог, чтобы они год чего-нибудь другого объявили", – подытожил Вадим Рабинович.