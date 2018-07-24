Рабінович: газ за чотири роки подорожчав в 9,6 рази, хоча ми добуваємо його достатньо для населення

За словами Рабіновича, нинішня влада за чотири роки підвищила тарифи в цілому в сім разів

Нинішня влада за чотири роки підвищила тарифи в цілому в сім разів, при цьому газ, власний видобуток якого перекриває потреби населення, подорожчав в 9,6 рази. Про це заявив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі на телеканалі "112 Україна".

"Нам розповідають, що у нас мало не кожен день зростає зарплата. Але справа зовсім не в розмірах зарплати, а в купівельній спроможності національної валюти, в якій вам виплачують зарплату. Давайте я наведу цифри: тарифи за чотири роки підвищилися в середньому більш ніж у 7 разів: газ подорожчав в 9,6 рази, опалення – в 11,3, холодна вода – в 5,3, гаряча – 5,7. Порівняйте з тим, наскільки зросли зарплати, і скажіть: це здорові люди нам розповідають, що ми живемо краще?", – заявив політик.

Він нагадав, що крім перерахованого в Україні більш ніж у два рази впав прожитковий мінімум – з 147,2 до 66 доларів. На думку парламентарія, це означає, що на протязі чотирьох років влада "методично і талановито" знищували економіку країни.

"І що ми отримали в результаті? Ось Міністерство економічного розвитку і торгівлі дало прогноз: в 2018 році роздрібні ціни на газ піднімуть на 18%. В 2019 – ще піднімуть, в 2020 – ще... Зате з 2021 року нам обіцяють ціни не збільшувати. З 2019 до 2021 року будуть підвищувати тарифи на електроенергію на 25% щорічно. Ті люди, які кажуть, що ми стали жити краще, просто довели країну до ручки", – говорить народний депутат.

При цьому він упевнений, що як мінімум тарифи на газ в Україні можна було б істотно знизити вже зараз, так як власний видобуток газу перевищує потреби населення.

"Ми самі можемо поставляти газ в Європу! У нас є ця можливість, тому що ми видобуваємо 19,4 млрд кубометрів свого газу. І якщо б ми направили хоч якісь кошти в офшори, а на розвиток власної газодобувної промисловості, ми б давно постачали газ в ЄС. А замість цього ми виходимо і тупо просимо не будувати "Північний потік-2", який все одно буде побудований", – зазначив політик.

Він навів ще кілька прикладів "безпорадності і недалекоглядності чинної влади в сфері економіки".

"Ми маємо найбагатший у світі чорнозем, завдяки якому ми повинні були б нагодувати всю Європу. А насправді ми завозимо практично всю продукцію. Ми намагалися захистити свій ринок від іноземних авто, а в результаті погубили власний автопром. Ми друга країна в світі за покладами урану – ми могли б торгувати з усім світом і самі виробляти паливо для АЕС. А ми його купуємо в Росії і в США. І так абсолютно у всіх галузях! Ось підсумки всієї економічної роботи влади", – сказав Рабінович.