Рабінович: дороги в Україні будують офшорні компанії, щоб виводити гроші за кордон

За словами Рабіновича, на будівництві доріг крадуть мільярди

Все дороги в Украине строятся офшорными компаниями, чтобы выводить деньги за границу. Об этом заявил народный депутат Украины, глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Я помню, как премьер-министр объявил, что у нас в стране будет год дорог. И 30 миллиардов гривен ушло на дороги. Я недавно ездил по этим ужасным украинским дорогам. Очень бы хотел, чтобы премьер-министр по ним бы проехал тоже. Если кто-то из вас увидит те европейские магистрали, о которых власть нам рассказывает, значит мы с вами ездим по разным дорогам. На самом деле у нас яма на яме, и эта сфера считается одним из самых прибыльных бизнесов", – отметил парламентарий.

По его словам, на строительстве дорог не только воруют миллиарды, но и выводят их за границу.

"Почему все дороги строят офшорные компании? У нас же есть украинское дорожное строительство. Но, чтобы вы знали для себя, почти все дороги строятся по документам иностранными компаниями. Это делается по одной причине – потому что деньги они вывозят за границу. Что нужно для того, чтобы строить дорогу? В нее нужно вложить деньги, качественные стройматериалы и найти фирму, которая потом проверит результат. Но никто этого не делает", – подчеркнул народный депутат.

Политик считает, что за коррупцию в сфере строительства дорог чиновники должны отвечать по закону.

"У нас есть правительство, которое распоряжается нашими с вами деньгами. Мы с вами наняли менеджеров управлять нашим совместным добром. Эти "честные" лица, которых мы видим на экранах каждый день, остались один на один с нашими деньгами. Они вкладывают миллиарды денег в дороги, но при этом результата нет. Как были дороги "яма на яме", так и остались. Так они еще и через офшорные фирмы выводят эти миллиарды за границу. Я подал законопроект о запрете работы государственных компаний с офшорами. Этот законопроект сможет за сутки побороть коррупцию в этой сфере", – подытожил Рабинович.