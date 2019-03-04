Рабінович: дороги в Україні будують офшорні компанії, щоб виводити гроші за кордон

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

За словами Рабіновича, на будівництві доріг крадуть мільярди

Всі дороги в Україні будуються офшорними компаніями, щоб виводити гроші за кордон. Про це заявив народний депутат України, голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Я пам'ятаю, як прем'єр-міністр оголосив, що у нас в країні буде рік доріг. І 30 мільярдів гривень пішло на дороги. Я недавно їздив по цим жахливих українських дорогах. Дуже б хотів, щоб прем'єр-міністр з ним би проїхав теж. Якщо хтось із вас побачить ті європейські магістралі, про яких влада нам розповідає, значить ми з вами їздимо по різних дорогах. Насправді у нас яма на ямі, і ця сфера вважається одним з найприбутковіших бізнесів", – зазначив парламентарій.

За його словами, на будівництві доріг не тільки крадуть мільярди, але і виводять їх за кордон.

"Чому всі дороги будують офшорні компанії? У нас же є українське дорожнє будівництво. Але, щоб ви знали для себе, майже всі дороги будуються за документами іноземними компаніями. Це робиться з однієї причини – тому що гроші вони вивозять за кордон. Що потрібно для того, щоб будувати дорогу? В неї треба вкласти гроші, якісні будматеріали і знайти фірму, яка потім перевірить результат. Але ніхто цього не робить", – підкреслив народний депутат.

Політик вважає, що за корупцію у сфері будівництва доріг чиновники повинні відповідати за законом.

"У нас є уряд, який розпоряджається нашими з вами грошима. Ми з вами найняли менеджерів керувати нашим спільним добром. Ці "чесні" особи, яких ми бачимо на екранах кожен день, залишилися один на один з нашими грошима. Вони вкладають мільярди грошей в дороги, але при цьому результату немає. Як були дороги "яма на ямі", так і залишилися. Так вони ще і через офшорні фірми виводять ці мільярди за кордон. Я подав законопроект про заборону роботи державних компаній з офшорами. Цей законопроект зможе за добу побороти корупцію в цій сфері", – підсумував Рабінович.