Рабінович: ми доб'ємося на переговорах зниження вартості газу для України

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

Рабінович зазначив, що той газ, який нинішня влада купує, можна отримувати значно дешевше

"Опозиційна платформа - За життя" зможе добитися успішних переговорів з постачальниками про зниження ціни на газ в два-три рази. Про готовність розпочати переговорний процес відразу після виборів заявив засновник зазначеної політсили Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsOne.

За його словами, в Україні не вийде знизити тарифи одними лише обіцянками, які наліво і направо роздають багато політиків. Для реального зниження тарифів потрібно мати реальну можливість виконати дану обіцянку.

"Одними обіцянками тарифи в країні не можна знизити. Ні в два, ні в три рази. Звертаюся до виборців: чи є у ваших фаворитів інструментарій для реального зниження тарифів? Запитайте у своїх кандидатів - як вони збираються це робити. Я знаю, як я буду встановлювати мир з однієї простої причини: у нас за цей напрямок відповідальний Медведчук, якого Росія приймає, а Україна направляє", - заявив парламентарій.

Рабінович зазначив: нинішня українська влада говорить, що ми злізли з російської газової "голки", але все одно купує блакитне паливо в РФ.

"Вони хваляться тим, що нібито ми не купуємо російський газ. А якщо розібратися, чий це газ насправді? Він російський, але купується на кордоні зі Словаччиною за завищеними цінами. Це робиться лише для того, щоб це звучало патріотично, що ми в Росії не купуємо газ", - заявив політик.

Народний депутат зазначив, що той газ, який нинішня українська влада купує за завищеною ціною, можна отримувати значно дешевше. Лідер "Опозиційної платформи - За життя" також назвав шлях, яким можна досягти дієвого зниження ціни на блакитне паливо.

"Той газ, який вони купують за 300 доларів, ми підпишемо з 100. І зробимо це ще до парламентських виборів. Я наполягаю на тому, щоб ми провели переговори з російським монополістом "Газпромом" і запитали, чи готові вони з нами сісти за стіл переговорів, заключити нормальний договір? Вони повинні дати свою згоду і підписати цей договір. Ми цей документ привеземо сюди, покажемо нашому народу і скажемо: "У перший день після нашої перемоги не балачками, а реальними справами ми знижуємо тарифи в два-три рази", - резюмував Рабінович.