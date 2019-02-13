Рабінович: через дії влади Україна опинилася в списку голодуючих країн

Рабінович заявив, що ООН не повірила в "успіхи" нашої влади

Организация объединенных наций (ООН) внесла Украину в список голодающих стран, вопреки заявлениям представителей нынешней украинской власти, которые рапортуют об экономическом росте. Об этом в эфире на телеканале "112 Украина" заявил народный депутат, глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Организация объединенных еаций, не слушая всех, кто рассказывает, что в нашей стране все хорошо, второй год подряд вносит Украину в список стран, которые голодают. Вот это "зрада", так "зрада", – заявил парламентарий.

По его словам, нынешняя власть Украины в предвыборный период (с 1 марта) запланировала пересчитать пенсии – добавить от 200 до 500 гривен, что, впрочем, потом "съест" рост цен на продукты и коммунальные тарифы.

"Правительство перед выборами также погасит задолженность перед шахтерами по зарплате. Суммарно это 400 млн гривен. Но они не намерены после выборов вам дальше эти задолженности погашать", – отметил народный депутат.

Он добавил, что рост цен на продукты и коммунальные услуги "убивает" малообеспеченных украинцев.

"ООН не слушает нашу власть и относит Украину к голодающим странам. Им же не видно, какое у нас происходит "покращення", о котором говорит наша власть. Они видят, что на самом деле происходит. А власти ничего больше не остается теперь, как выйти из ООН и объявить такой рейтинг происками Путина", – подытожил Рабинович.