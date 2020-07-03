Рабінович: кинувши гранату в офіс ОПЗЖ, злочинці оголосили війну Україні

Фото: Вадим Рабінович (zagittya.com.ua)

Під час інциденту в офісі перебували люди

Народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович впевнений, що граната, кинута в офіс партії ОПЗЖ в Полтаві - теракт не тільки стосовно їх політсили, але й проти всієї України.

Про це заявив в ефірі телеканалу Newsone.

За його словами, під час інциденту в офісі перебували люди.

"Те, що відбулося сьогодні - це терористичний акт проти українського парламентаризму і демократії. І стріляють в країну, в серце демократії, кидають гранати в серце демократії. І питання навіть не в нашій партії, хоча для нас це боляче, а питання в Україні, у виживанні країни: або ми дамо їм відсіч, або вони завоюють Україну", - сказав Рабинович.

На його думку, це справа рук "банд, які оголосили війну Україні".

"Якщо в європейській державі можна ось так, серед білого дня кинути бойову гранату в офіс другий по популярності партії в країні, тоді висновок один - нас привели не до Європи, а до бандитизму", - додав він.

Співголова політсили також нагадав про нещодавно створену організацію "Патріоти за життя".

"Саме тому народний депутат від нашої фракції Ілля Ківа викликає у радикалів такий негатив. Вони не можуть зрозуміти, як можна повернути мир в країну. А такі, як Ківа - люди, які пройшли війну, – відкрили очі і зрозуміли, що війна - це загибель нашої країни! Тому радикали сьогодні і цілилися в людей, які намагаються повернути наше суспільство до миру", - зазначив Рабінович.

Нагадаємо, у Полтаві в п'ятницю, 3 липня, в офіс політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" кинули гранату. В результаті один чоловік отримав тілесні ушкодження.

Інцидент стався близько 18:00. За попередніми даними, невідомий кинув вибухонебезпечний предмет в офіс партії.

Раніше РБК-Україна писало, що минулого тижня в Рівненській області відбулися зіткнення між Нацкорпусом і представниками народного депутата Сергія Литвиненка.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна