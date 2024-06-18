QR-код вместо военного билета. В Резерв+ запустили важное обновление

"Электронный военно-учетный документ уже доступен в Резерв+. Цифровизация неотвратима", - отметила чиновница.

В обновлениях, которое в частности доступно в App Store говорится, что теперь военнообязанные граждане могут не носить с собой бумажный военный билет. Также теперь у Резерв+ доступна функция "Исправить данные онлайн" для двух случаев:

Если военнослужащий до сих пор состоит на учете - для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отражался в реестре "Оберег".

Если данные не найдены - для всех военнообязанных, кто получил такое уведомление в приложении Резерв+.

Граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр "Оберег" для исправления данных. Информацию актуализируют дистанционно.

Важно. Чтобы воспользоваться всеми возможностями, необходимо обновить приложение.

Что известно о QR-коде в Резерв+

Отметим, что появление QR-кода в приложении "Резерв+" автоматически отменит необходимость носить с собой бумажные военно-учетные документы. Об этом ранее заявляли в Министерстве обороны Украины.

"Нужно будет переуточнить свою информацию с "Оберега", получить его уже с QR-кодом и напрямую рассчитывать на то, что это будет абсолютно равноценный электронный военно-учетный документ. Больше не нужно будет с собой носить бумажки", - рассказала ранее заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

В Минобороны также сообщали, что считывать QR-код будут через приложение, ни одно дополнительное оборудование для этого не понадобится. Благодаря сканированию этого кода представители власти смогут мгновенно получить информацию о статусе военнообязанного, призывника или резервиста.

К тому же, ранее Кабинет министров принял постановление об электронном военном документе, поэтому он будет признаваться всеми органами власти, в том числе Государственной пограничной службой. В частности, ГПСУ было направлено письмо, что можно будет без закупки дополнительных ридеров просканировать Резерв+ и получить данные, что этот военно-учетный документ достоверный, легальный и человек может пересекать границу.

О приложении Резерв+

Напомним, что с 18 мая со вступлением в силу нового закона о мобилизации Минобороны запустило мобильное приложение под названием Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. Его можно скачать на смартфон через App Store и Google Play Market.

Резерв+ является одним из инструментов для обновления военно-учетных данных, что можно сделать также через ТЦК и ЦНАП. Впрочем, именно приложение наиболее популярно среди украинцев средством обновления своих данных. По последним данным, им воспользовались уже более 1,5 млн граждан. Заметим, что Резерв+ доступен и для тех, кто живет за рубежом.

Добавим, что обновление данных через Резерв+ занимает всего несколько минут. Для этого нужно сделать несколько шагов, а именно: загрузите приложение Резерв+; подтвердите или уточните персональные данные: мобильный телефон, фактическое место жительства и e-mail; задайте пароль или настройте FaceID/отпечаток пальца для входа в приложение.