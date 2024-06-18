QR-код вместо военного билета. В Резерв+ запустили важное обновление

В приложении Резерв+ сегодня, 18 июня, появился QR-код. Это означает, что электронный военно-учетный документ получил такую же юридическую силу, как и бумажный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко и данные приложения "Резерв+".
"Электронный военно-учетный документ уже доступен в Резерв+. Цифровизация неотвратима", - отметила чиновница.
В обновлениях, которое в частности доступно в App Store говорится, что теперь военнообязанные граждане могут не носить с собой бумажный военный билет. Также теперь у Резерв+ доступна функция "Исправить данные онлайн" для двух случаев:
Граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр "Оберег" для исправления данных. Информацию актуализируют дистанционно.
Важно. Чтобы воспользоваться всеми возможностями, необходимо обновить приложение.
Отметим, что появление QR-кода в приложении "Резерв+" автоматически отменит необходимость носить с собой бумажные военно-учетные документы. Об этом ранее заявляли в Министерстве обороны Украины.
"Нужно будет переуточнить свою информацию с "Оберега", получить его уже с QR-кодом и напрямую рассчитывать на то, что это будет абсолютно равноценный электронный военно-учетный документ. Больше не нужно будет с собой носить бумажки", - рассказала ранее заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
В Минобороны также сообщали, что считывать QR-код будут через приложение, ни одно дополнительное оборудование для этого не понадобится. Благодаря сканированию этого кода представители власти смогут мгновенно получить информацию о статусе военнообязанного, призывника или резервиста.
К тому же, ранее Кабинет министров принял постановление об электронном военном документе, поэтому он будет признаваться всеми органами власти, в том числе Государственной пограничной службой. В частности, ГПСУ было направлено письмо, что можно будет без закупки дополнительных ридеров просканировать Резерв+ и получить данные, что этот военно-учетный документ достоверный, легальный и человек может пересекать границу.
Напомним, что с 18 мая со вступлением в силу нового закона о мобилизации Минобороны запустило мобильное приложение под названием Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. Его можно скачать на смартфон через App Store и Google Play Market.
Резерв+ является одним из инструментов для обновления военно-учетных данных, что можно сделать также через ТЦК и ЦНАП. Впрочем, именно приложение наиболее популярно среди украинцев средством обновления своих данных. По последним данным, им воспользовались уже более 1,5 млн граждан. Заметим, что Резерв+ доступен и для тех, кто живет за рубежом.
Добавим, что обновление данных через Резерв+ занимает всего несколько минут. Для этого нужно сделать несколько шагов, а именно: загрузите приложение Резерв+; подтвердите или уточните персональные данные: мобильный телефон, фактическое место жительства и e-mail; задайте пароль или настройте FaceID/отпечаток пальца для входа в приложение.
Детальнее о том, как работает новое приложение для военнообязанных - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
Узнать о том, что означает тот или иной статус в Резерв+ можно здесь.
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