QR-код в Резерв+ пока появился не у всех. В Минобороны объяснили почему

"Так, как мы запускаем интеграционно, то есть несколькими волнами, абсолютно все получат доступ к возможности генерации этого документа...Мы видим статистику. Успешно загрузили уже электронный военно-учетный документ 62 тысячи пользователей. Это очень большой спрос. Поскольку это было всего за несколько часов. И дальше приложение будет абсолютно всем доступно в маркетах", - заявила она.

При этом она добавила, что с сегодняшнего дня доступ к приложению будут иметь 176 стран и Украина.

"Это эффект постепенной доступности приложения в маркетах. Абсолютно все пользователи получат этот доступ. Просто это будет осуществляться несколькими волнами. Следите за этими обновлениями... Буквально в течение сегодняшнего дня, несколько дней подряд абсолютно все 176 стран и Украина будут иметь доступ к приложению", - заявила Черногоренко.

По ее словам, электронный военный билет уже легализован постановлением Кабинета министров.

"Собственно функционал запущен. Этот документ уже зафиксирован, легализован постановлением Кабмина. Наконец произошло историческое событие. Электронный документ полностью приравнен к бумажному. То есть эту "домашнюю работу" правительство, Министерство обороны выполнили. Мы сможем технически предоставить доступ всем пользователям", - добавила Черногоренко.