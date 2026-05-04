Польская PZU покупает одну из крупнейших страховых компаний в Украине: что известно

15:32 04.05.2026 Пн
2 мин
PZU расширяет присутствие в Украине через приобретение лидера страхования жизни
aimg Анастасия Мацепа
Польская PZU покупает одну из крупнейших страховых компаний в Украине: что известно Фото: PZU покупает MetLife Ukraine, усиливая позиции на рынке страхования жизни в Украине (Getty Images)
Польская страховая группа PZU SA заключила соглашение с Американской корпорацией MetLife Global Holding Company о приобретении 100% акций MetLife Ukraine - одного из крупнейших игроков на рынке страхования жизни в Украине. Целью сделки является укрепление позиций компании в Центральной и Восточной Европе и расширение масштабов ее бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PZU.

Главное:

  • PZU приобрела 100% акций MetLife Ukraine.
  • MetLife Ukraine контролирует около 50% рынка страхования жизни в Украине.
  • Компания обслуживает более 900 тысяч клиентов.
  • Сделка усиливает присутствие PZU в Центральной и Восточной Европе.

MetLife Ukraine является лидером украинского рынка страхования жизни с долей около 50%. Компания работает с портфелем из более 900 тысяч клиентов и предлагает широкий спектр продуктов - от индивидуального и группового страхования до медицинских программ и корпоративных решений.

В PZU подчеркивают, что приобретение является частью долгосрочной стратегии развития регионального бизнеса.

Отдельно подчеркивается, что украинский рынок страхования жизни остается недостаточно насыщенным по сравнению со странами региона, что создает потенциал для дальнейшего роста.

В PZU также отмечают, что MetLife Ukraine имеет сильную финансовую позицию и высокую доходность, что делает сделку экономически привлекательной. Известно, что PZU работает на украинском рынке более 30 лет и в 2025 году получила более 326 млн грн чистой прибыли.

В компании также отмечают, что инвестиция учитывает риски, связанные с войной, и защищена соответствующими страховыми механизмами, что позволяет рассматривать ее как долгосрочный проект развития в Украине.

Читайте также: Поляки покупают обанкротившийся украинский банк
