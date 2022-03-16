Намагаються переламати хід боїв. Жирнов про російських військових біля Києва
Бої довкола Києва продовжуються, йдеться саме про Ірпінь, Бучу, Гостомель, Димер, Іванків та Баришівку. Ворог веде системні обстріли, аби переламати хід боїв, однак постійні втрати його деморалізують.
Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів голова військової адміністрації столиці генерал-майора Збройних Сил України Микола Жирнов.
"Вже протягом тижнів окупант не може підібратися ближче до столиці. Ми його зупинили. І по деяким напрямкам наші Збройні сили перешли до наступу",- заявив Жирнов.
Як зауважив Жирнов, сьогодні ж найзагрозливішими для Києва являються Житомирський, Вишгородський й Броварський напрямки.
"Там постійно тривають бої. Противник намагається переламати хід боїв, завоювати наступальну ініціативу. Як наслідок: захопити всі основні магістралі на підступах та оточити Київ",- додав Жирнов.
Однак внаслідок відсічі з боку українських захисників, ворог втратив наступальну ініціативу, деморалізований й потребує відновлення, а також перегрупування.
Щодо ворожої військової колони, яка рухалась у напрямку Києва:
"На цю колону було нанесено ураження і вони перейшли до оборони. Кожного дня вони зазнають втрати від сил оборони і від тих сил, які вночі їх бʼють. Тому вони намагаються зробити перегрупування, поповнити втрати особового складу, відремонтувати техніку і забезпечити логістику",- розповів Жирнов.
Війна Росії проти України триває двадцять один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.