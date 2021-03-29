Намагався передати Україні деталі для С-300: в ФСБ розповіли про справу екс-футболіста Василенка

Федеральна служба безпеки Росії розкрила деталі справи засудженого до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві українського колишнього футболіста Василя Василенка. У РФ стверджують, що він планував передати концерну "Укроборонпром" комплектуючі для зенітно-ракетного комплексу С-300.

Зазначено, що 29 березня Перший апеляційний суд загальної юрисдикції відхилив скаргу адвокатів Василенко на вирок. Таким чином вирок щодо нього набрав чинності.

У відомстві відзначають, що нібито Василенко затримали при отриманні партії комплектуючих до С-300 в інтересах "Укроборонпрому".

"Василенко цілеспрямовано збирав секретні відомості військового характеру щодо Збройних сил Росії, передача яких за кордон могла завдати шкоди безпеці держави", - заявили в ФСБ.

Нагадаємо, на початку грудня 2020 року Мосміськсуд засудив до 12 років колонії суворого режиму українського колишнього професійного футболіста Василя Василенка. У Росії його звинуватили в шпигунстві.

Як писало РБК-Україна, на початку липня 2020-го стало відомо про арешт екс-футболіста.

Його заарештували в російській столиці ще в жовтні 2019 року за вчинення злочину за ч. 1 ст. 226.1 КК РФ ("Незаконне переміщення через кордон сильнодіючих, отруйних, отруйних, вибухових, радіоактивних речовин або боєприпасів"). Але навесні минулого року звинувачення перекваліфікували на шпигунство.