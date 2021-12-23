Намагалися потрапити до Польщі: понад 20 мігрантів перепливли річку на човні
Минулої доби майже 50 мігрантів намагалися незаконно перетнути кордон Польщі. Половина з них перепливла річку на човні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонну службу Польщі у Twitter.
Прикордонна служба Польщі 22 грудня зафіксувала спроби прориву кордону. Потрапити на територію ЄС намагалися 48 іноземців.
Крім того, на ділянці біля Кринки, що охороняється, група з 24 громадян Іраку перепливла річку Свислоч у бік Польщі. Наголошують, що їм допомогли білоруські служби. Проте польські офіцери затримали мігрантів.
Minionej doby tj.22.12 granicępróbowało przekroczyć 48 osób.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 23, 2021
Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Krynkach grupa 24 ob. Iraku przeprawiła się pontonem przez rzeką Świsłocz na stronę polską. Cudzoziemcom pomagały służby białoruskie. Osoby zostały zatrzymane.#NaStraży pic.twitter.com/ESqBrPp2vy
Нагадаємо, речниця прикордонної служби Польщі Ганна Михальська розповіла, що вже близько тижня білоруські служби використовують новий метод. Він призначений для допомоги мігрантам перетнути кордон ЄС.