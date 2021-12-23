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Намагалися потрапити до Польщі: понад 20 мігрантів перепливли річку на човні

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Польща, Четвер 23 грудня 2021 12:40
Намагалися потрапити до Польщі: понад 20 мігрантів перепливли річку на човні Фото: мігранти намагалися прорватися до Польщі, перепливши річку (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Минулої доби майже 50 мігрантів намагалися незаконно перетнути кордон Польщі. Половина з них перепливла річку на човні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонну службу Польщі у Twitter.

Прикордонна служба Польщі 22 грудня зафіксувала спроби прориву кордону. Потрапити на територію ЄС намагалися 48 іноземців.

Крім того, на ділянці біля Кринки, що охороняється, група з 24 громадян Іраку перепливла річку Свислоч у бік Польщі. Наголошують, що їм допомогли білоруські служби. Проте польські офіцери затримали мігрантів.

Нагадаємо, речниця прикордонної служби Польщі Ганна Михальська розповіла, що вже близько тижня білоруські служби використовують новий метод. Він призначений для допомоги мігрантам перетнути кордон ЄС.

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