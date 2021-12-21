Новий метод білоруських служб: у Польщі розповіли, як мігранти перетинають кордон країни

Прес-секретар прикордонної служби Польщі Анна Михальська розповіла, що вже близько тижня білоруські служби використають новий метод. Він призначений для допомоги мігрантам перетнути кордон ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР .

За її словами, в той час, як одні іноземці кидають каміння у польських офіцерів, а білоруські служби засліплюють їх лазерами та стробоскопами, в іншому місці мігранти намагаються непомітно перетнути кордон.

У вівторок вранці, 21 грудня, прикордонна служба Польщі у Twitter повідомила, що минулої доби лише 26 нелегалів намагалися прорвати огорожу на польсько-білоруському кордоні. Однак при цьому 10 іноземців хотіли силою прорватися до ЄС біля Біловежі. Але польським службам вдалося запобігти цій спробі.

"Ця репетиція показує, що вже декілька днів білоруси пробують новий метод, тобто в одне місце вони відправляють іноземців - ті голосно поводяться, кидають каміння та шматки дерева, сліплять. А на іншій ділянці нелегали непомітно намагаються пройти кордон", - сказала Михальська.