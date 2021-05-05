Катували полонених бійців ЗСУ: двом бойовикам "ДНР" повідомили про підозру

Двом бойовикам терористичної організації "ДНР" повідомили про підозру за катування полонених українських військових . Їх підозрюють у жорстокому поводженні з військовополоненими та порушенні законів і звичаїв війни.

"Прокурорами Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом громадянам України у жорстокому поводженні з військовополоненими та порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.



Досудовим розслідуванням установлено, що один із підозрюваних з квітня по грудень 2014 року, бувши охоронцем в одній з "в’язниць" окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області, облаштованій у захопленому приміщенні Управління СБУ, жорстоко поводився з військовослужбовцями одного з батальйонів територіальної оборони. З метою деморалізації українських воїнів він регулярно катував їх, завдаючи численні удари руками і гумовим кийком по різних частинах тіла.



За даними слідства, інший підозрюваний з квітня 2014 року по лютий 2016 року, бувши охоронцем тієї ж "в’язниці", принижував військовослужбовців батальйону територіальної оборони, словесно ображаючи, залякуючи їх та погрожуючи їх життю.

"Такі злочинні дії є серйозним порушенням статті 130 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, статті 11 Додаткового протоколу до Женевських Конвенцій", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що наразі встановлено понад 250 випадків катувань військовослужбовців та цивільних у цій "в’язниці "ДНР". Загалом в матеріалах кримінального провадження йдеться про 170 незаконних місць несвободи на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, де учасниками НЗФ РФ утримувалося понад 3500 тис. осіб.