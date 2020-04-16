Пилова буря призвела до низки ДТП у Житомирській області

Фото: пилова буря в Житомирській області (zhitomir.info)

Буря обрушилася на траси Київ - Ковель та Київ - Чоп

Пилова буря обрушилася на траси в Житомирській області і спровокувала масові аварії. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що пилова буря накрила трасу Київ - Чоп, на дорозі не видно розмітки, а на ділянці між Мартинівкою і Курним сталося багато дрібних ДТП. Поліція області на даний момент підтвердила три ДТП на цій трасі на відрізку шляху з 80 до 185 км в Пулинському районі. В результаті цих аварій постраждалих немає.

Крім того, повідомляється про надзвичайну погану видимість та на автодорозі Київ - Ковель в межах Житомирської області. Зокрема, на відрізку між Коростенем і Олевськом з обох сторін полів на трасу несе пил, внаслідок невеликих аварій на дорозі стоять кілька пошкоджених авто.

Фото: пилова буря в Житомирській області (zhitomir.info)

В управлінні ДСНС відзначили, що причиною поганої видимості також може бути задимленість від лісових пожеж. Також місцеві рятувальники зафіксували торф'яну пожежу на території торфобрикетного заводу в Лугинському районі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Києвом через пилову бурю зіткнулися 6 автомобілів, є загиблі.

Також повідомлялося, що сильний вітер зруйнував частину конструкцій на Подільському мосту в Києві.