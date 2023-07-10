Пятов подтвердил завершение карьеры: чем будет заниматься легендарный вратарь

Капитан донецкого "Шахтера" Андрей Пятов решил повесить бутсы на гвоздь после двух десятилетий выступлений в профессионалах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
39-летний голкипер завершил карьеру в межсезонье-2023. Теперь он войдет в тренерский штаб "горняков".
"Андрей, благодарим тебя за эти невероятные 16 лет: за десятки трофеев и сотни побед, за тысячи незабываемых моментов на футбольном поле, за безграничное количество ярких эмоций, за настоящую любовь и уважение к "Шахтеру"! Это была красивая история, Капитан!" – говорится в заявлении клуба.
Пятов пополнил команду нового наставника "горняков" – Патрика ван Леувена. Круг его обязанностей определят позже. Ранее тренером вратарей "Шахтера" стал Деннис Гентенар.
Уроженец Кропивницкого, воспитанник полтавской "Ворсклы". На взрослом уровне дебютировал во Второй лиге в резервной команде еще в сезоне 2001/02.
В первой команде впервые появился в следующей кампании. Основным кипером "Ворсклы" стал в сезоне 2005/06. Зимой 2007 года за 1 млн. евро перешел в "Шахтер", но еще год провел в Полтаве. В течение 12-ти сезонов был безоговорочным "первым номером" гранда.
Пятов с "горняками" 11 раз стал чемпионом Украины, выиграл по 8 Кубков и Суперкубков Украины, стал обладателем Кубка УЕФА 2008/09. По количеству завоеванных трофеев (28) вратарь стал рекордсменом "Шахтера". В сборной Украины провел 102 матча, ездил на ЧМ-2006 резервистом и основным на три Евро.
К слову, накануне вспомнили пять футбольных династий Украины в специальной подборке.
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