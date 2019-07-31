П’ятьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з Росії до Криму

П'ятьох фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з Росії в СІЗО №1 Сімферополя для впізнання таємним свідком. Про це повідомив адвокат Маммет Мамбетов, передає РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Зазначається, що Іззет Абдуллаєв, Сейтвелієв Сейтабдієв, Акім Бекіров, Алім Карімов і Асан Янік пробудуть у слідчому ізоляторі щонайменше до кінця тижня.

"Ще 23 липня під час судового засідання по відеозв'язку Іззет мені повідомив, що його етапують із СІЗО в Шахтах в СІЗО Ростова. Через пару днів після цього керівник слідчої групи ФСБ, яка займається цією справою, повідомив мені, що Іззета і ще чотирьох фігурантів справи доставили з СІЗО Ростова в СІЗО Сімферополя для проведення слідчих дій", - розповів Мамбетов.

Він додав, що на слідчих діях відбувалося впізнання п'ятьох обвинувачених засекреченим свідком.

"Сьогодні (30 липня, - ред.) в управлінні ФСБ було впізнання прихованим свідком мого підзахисного і ще чотирьох обвинувачених. Днями у нас буде продовження арешту. Воно, ймовірно, відбудеться в Криму. Після цього їх етапують назад в СІЗО, де вони раніше перебували", - розповів адвокат.

Нагадаємо, 25 липня трьох фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір" помістили в психіатричну лікарню, що, на думку одного з адвокатів, є "формою каральної психіатрії".