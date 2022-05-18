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Голови двох райсудів Харківської та Луганської областей підозрюються в держзраді

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Середа 18 травня 2022 05:08
Голови двох райсудів Харківської та Луганської областей підозрюються в держзраді Фото: у держзміні підозрюються голови двох райсудів (dbr.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру у державній зраді головам двох районних судів у Луганській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Було встановлено, що голова одного з районних судів Луганської області після окупації міста прийняла пропозицію обійняти посаду судді в незаконно створеному органі "ЛНРівців".

"З метою швидкого встановлення та зміцнення окупаційної влади підозрювана оголосила "збір" суддів та працівників апарату райсуду. Вона публічно закликала їх перейти на бік ворога та присягнути на вірність так званій "ЛНР". Голова суду запевняла підлеглих, що окупована територія увійде до складу псевдореспубліки та гарантувала сприяння в отриманні посад у новостворених "судових органах"", - йдеться в повідомленні.

Також слідчими було встановлено, що в Харківській області після окупації одного з населених пунктів голова місцевого суду особисто почала підготовку судової установи до співпраці з ворогом.

"Вона активно закликала своїх підлеглих зрадити Україну і вже разом вершити так зване "судочинство" в складі окупаційної влади. Також підозрювана шукала підтримку і серед місцевих правоохоронців, яким пропонувала співпрацю з агресором", - розповіли в ДБР.

Обох голів суду повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1, 2 ст. 111 КК України) та колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що колаборант з окупаційної адміністрації Маріуполя отримав підозру у державній зраді.

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Харків Луганськ держзрада ДБР
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