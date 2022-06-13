П'ять замін назавжди та довга лава запасних. Футбольні правила офіційно зазнали змін

У прийдешньому сезоні в усіх футбольних змаганнях командам дозволять робити по 5 замін. Правило були тимчасовим із травня 2020-го, коли його запровадили для пом'якшення наслідків коронавірусу. Раніше дозволяли провести три заміни.

Щоправда, залишаться чинними й обмеження. Заміни будуть доступні в трьох часових слотах плюс перерва між таймами. Невикористані заміни будуть переходити в овертайм. Змагання, які давали можливість додаткової заміни після основних 90 хвилин, матимуть право зберегти опцію.

Окрім того, IFAB дозволила організаторам футбольних змагань збільшити кількість запасних. Якщо раніше на лаві могли перебувати максимум 12 футболістів, то тепер – 15.

Загальні збори зачепили й низку інших потенційних нововведень. IFAB вирішила продовжити тестування "чистого" ігрового часу, введення ауту ногами та пояснення арбітрами своїх рішень. До серпня 2023 року триватиме збір інформації щодо доцільності обов'язкових замін у випадку підозри на струс мозку.