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П'ять країн вимагають від ЄС обговорити несправедливий розподіл вакцин

Новость на русском → ЄС, Субота 13 березня 2021 15:06
П'ять країн вимагають від ЄС обговорити несправедливий розподіл вакцин Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)
Автор: Артур Родивилов

Лідери п'яти країн ЄС закликали до переговорів на вищому рівні для забезпечення "справедливого" розподілу вакцин в блоці. Вони наполягають, що при існуючій системі до літа країни-члени опиняться в дуже нерівній ситуації.

Про це повідомляє WION.

Канцлер Австрії Себастьян Курц висловив у п'ятницю припущення, що деякі члени ЄС, можливо, уклали "таємні угоди" з виробниками вакцин про отримання більшої кількості доз, ніж потрібно за загальноєвропейським угодами.

У п'ятницю Курц і глави урядів ще чотирьох країн ЄС направили лист президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн і президенту Європейського союзу Шарлю Мішелю, в якому говориться, що фармацевтичні компанії постачають вакцини в держави-члени не на рівних умовах.

"Якщо така система збережеться, до літа виникне і посилиться величезна нерівність між країнами - деякі можуть отримати колективний імунітет через кілька тижнів, а інші сильно відстають. Тому ми закликаємо якнайшвидше обговорити це важливе питання серед глав держав", - додали глави урядів.

Раніше у ВООЗ заявили, що зі 128 мільйонів введених сьогодні доз вакцин понад три чвертей щеплень зроблені лише в 10 країнах. На ці країни припадає 60 відсотків світового ВВП.

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