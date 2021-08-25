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П'ять країн створюють фонд, щоб зібрати кошти для пом'якшення впливу Росії в Україні

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Середа 25 серпня 2021 10:50
П'ять країн створюють фонд, щоб зібрати кошти для пом'якшення впливу Росії в Україні Фото: Британія оголосила про створення фонду для збору коштів для України (facebook.com/ukinukraine)
Автор: Инна Собора

Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США ствоюють фонд. Його метою буде зібрання коштів, щоб пом'якшити дестабілізуючий плив Росії у південних і східних регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Великобританії в Україні.

Фонд носитиме назву "Партнерство за сильну Україну" та розпочне свою роботу до грудня 2021 року. Країни-учасниці мають на меті залучити до 35 млн фунтів стерлінгів (близько 1,2 млрд гривень) від донорів протягом трьох років.

Фінансування буде спрямовано на ініціативи, які сприяють зміцненню спроможності регіонів, що потерпають від конфлікту, наприклад, забезпечення технічних консультацій владі або надання грантових інвестиції, які створюють економічні можливості й поліпшують доступ до державних послуг для мешканців південної та східної України.

"Це має призвести до підвищення якості державних послуг, збільшення доходів домогосподарств і посилення зв’язків між громадами, розділеними конфліктом", - наголосили в посольстві.

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