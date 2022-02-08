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П'ять порушень на Донбасі за добу: бойовики поранили військового

Автор: Артур Родивилов

У понеділок, 7 лютого, збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів отримав поранення український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.

Окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї по позиціях ЗСУ в районах: Південного, Водяного, Невельського, Пісків.

"Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні штабу.

З початку доби, 8 лютого, порушень не зафіксовано.

Нагадаємо, за минулу добу, 6 лютого, бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Крім того, 5 лютого на Донбасі внаслідок обстрілів російських найманців отримали поранення двоє військових.

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