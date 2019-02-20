За п'ять років померли 18 батьків Героїв Небесної Сотні

Фото: Володимир Бондарчук (Уніан)

Директор меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні висловив сподівання, що слідство скоро завершиться

За п'ять років 18 батьків героїв Небесної Сотні померли. Про це заявив Володимир Бондарчук, голова ГО "Родина Героїв Небесної Сотні", повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Бондарчук зазначив, що хотів би, щоб був побудований меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні.

"На цьому місці буде збудований музей, але він має стати не звичайним музеєм у сучасному розумінні. Ми б хотіли, щоб після проведення слідчого експерименту тут все було збудовано. Ці місяці були надзвичайно важкими для нас, 4 похорони. Однак слід зазначити, що за ці п'ять років 18 батьків героїв відійшли у вічність ", - сказав він.

Ігор Пошивайло, директор меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, висловив сподівання , що слідство скоро завершиться. За його словами, на алеї буде збудовано меморіал.

"Тут загинуло понад 80 осіб. Скоро завершиться слідство. Тут буде споруджено меморіал Героям Небесної Сотні. Традиційно ми збираємося тут на п'яту річницю", - розказав він.

Відзначимо, що за злочини на Майдані засуджені 9 осіб. Підозрюваних всього 441 осіб по всій території України.

Нагадаємо, сьогодні генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що рослідування розстрілів на Майдані у 2014 році триває так довго через великий об'єм роботи.